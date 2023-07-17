"المراعي" تعتزم إصدار صكوك ضمن برنامج بقيمة ملياري دولار

أعلنت شركة "المراعي " عن نيتها إصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي بموجب برنامجها للصكوك بقيمة ملياري دولار، والذي تم تحديثه بتاريخ 14 يوليو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنها عينت بنوك (سيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك) كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بطرح الصكوك.

مادة اعلانية

وذكرت الشركة أن قيمة الطرح سيتم تحديدها في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أقر بتاريخ 10 أكتوبر 2018 برنامج للصكوك مقوما بالدولار الأميركي .

وأوضحت أن الهدف من الطرح هو للأغراض العامة للشركة كما هو مفصل في مستندات الطرح الأساسية التي أعدتها المراعي فيما يتعلق بالبرنامج.

و يخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، كما لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وستعلن شركة المراعي عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.