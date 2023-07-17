"مايكروسوفت" ستبقي لعبة "كول أوف ديوتي" على منصة "سوني بلاي ستيشن"

وقعت شركة مايكروسوفت اتفاقية للاحتفاظ بامتياز لعبة "كول أوف ديوتي" على منصة "سوني بلاي ستيشن" لتقترب من إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "أكتيفيجن بليزارد" لألعاب الفيديو.

وتحاول شركة مايكروسوفت تهدئة مخاوف المنظمين من أن صفقة الاندماج قد تدفع المزيد من ألعاب "أكتيفيجن" للتحول إلى منصة مايكروسوفت التابعة "X BOX".

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يأتي ذلك في وقت مددت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة الموعد النهائي لمراجعتها لعملية الاندماج التي تصل قيمتها إلى 69 مليار دولار من الثامن عشر من الشهر الحالي إلى 29 أغسطس المقبل.