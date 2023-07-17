اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركات

"مايكروسوفت" ستبقي لعبة "كول أوف ديوتي" على منصة "سوني بلاي ستيشن"

"مايكروسوفت" تقترب من إتمام صفقة الاستحواذ على "أكتيفيجن"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقعت شركة مايكروسوفت اتفاقية للاحتفاظ بامتياز لعبة "كول أوف ديوتي" على منصة "سوني بلاي ستيشن" لتقترب من إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "أكتيفيجن بليزارد" لألعاب الفيديو.

وتحاول شركة مايكروسوفت تهدئة مخاوف المنظمين من أن صفقة الاندماج قد تدفع المزيد من ألعاب "أكتيفيجن" للتحول إلى منصة مايكروسوفت التابعة "X BOX".

مادة اعلانية

يأتي ذلك في وقت مددت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة الموعد النهائي لمراجعتها لعملية الاندماج التي تصل قيمتها إلى 69 مليار دولار من الثامن عشر من الشهر الحالي إلى 29 أغسطس المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قتلى ومصابون في انهيار عقار سكني بمدينة رشيد المصرية قتلى ومصابون في انهيار عقار سكني بمدينة رشيد المصرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط