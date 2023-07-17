شركات
"مايكروسوفت" ستبقي لعبة "كول أوف ديوتي" على منصة "سوني بلاي ستيشن"
"مايكروسوفت" تقترب من إتمام صفقة الاستحواذ على "أكتيفيجن"
وضع القراءة
100% حجم الخط
وقعت شركة مايكروسوفت اتفاقية للاحتفاظ بامتياز لعبة "كول أوف ديوتي" على منصة "سوني بلاي ستيشن" لتقترب من إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "أكتيفيجن بليزارد" لألعاب الفيديو.
وتحاول شركة مايكروسوفت تهدئة مخاوف المنظمين من أن صفقة الاندماج قد تدفع المزيد من ألعاب "أكتيفيجن" للتحول إلى منصة مايكروسوفت التابعة "X BOX".
مادة اعلانية
يأتي ذلك في وقت مددت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة الموعد النهائي لمراجعتها لعملية الاندماج التي تصل قيمتها إلى 69 مليار دولار من الثامن عشر من الشهر الحالي إلى 29 أغسطس المقبل.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
عائدات السياحة.. هل تكفي لحل أزمة شح الدولار في مصر؟تعزيز عائدات السياحة.. أبرز تحركات الحكومة لحل الأزمة اقتصاد
-
روسيا تتجه للوفاء بخفض صادرات النفط في أغسطستعديل جدول التصدير للربع الثالث لشركة "ترانسنفت" طاقة
-
إيطاليا تغلق مطاراً رئيسياً بسبب اندلاع حريقالحريق اندلع قبيل منتصف الليل ولم تتم السيطرة عليه حتى الفجر سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية