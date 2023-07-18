أرباح "المنجم للأغذية" تنخفض 53% إلى 57.6 مليون ريال في الربع الثاني

أظهرت البيانات المالية لشركة المنجم للأغذية، انخفاض صافي أرباح الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 52.8% إلى 57.6 مليون ريال، مقابل 122.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 29.67% في الربع الثاني، مقابل 81.9 مليون ريال في الربع الأول من العام.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض صافي الربح للربع الثاني يرجع إلى عدة عوامل رئيسة تشمل انخفاض مجمل الربح بنسبة 31% ليبلغ 135.2 مليون ريال.

وجاء انخفاض مجمل الربح بسبب انخفاض هوامش الربحية في فئات اللحوم الحمراء والبيضاء والخضار والفواكه المجمدة ومشتقات الألبان خلال الفترة بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بسبب تغير الظروف التجارية.

وأشارت الشركة إلى زيادة الإيرادات بنسبة 8.4% لتصل إلى 772 مليون ريال لزيادة حجم المبيعات، فضلا عن انخفاض نسبة المصروفات إلى الإيرادات لتصل إلى 9.6% خلال الربع الحالي مقابل 10.4% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.