أرباح "الوطنية للتعليم" الفصلية تقفز 49% إلى 27.6 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم "الوطنية للتعليم" بنسبة 48.8% في الربع الثالث من السنة المالية للشركة بنهاية مايو 2023، إلى نحو 27.62 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 18.56 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح الشركة في الربع الثالث من السنة المالية للشركة بنسبة 0.89% مقارنة بصافي ربح نحو 27.37 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية للشركة.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من السنة المالية للشركة، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 44% عن الربع المماثل من السنة المالية السابقة والتي ترجع بشكل رئيسي إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 37% من 17,1 ألف طالب وطالبة في الربع المماثل من العام السابق إلى 23,4 ألف طالب وطالبة خلال الربع الحالي.

وارتفع صافي أرباح "الوطنية للتعليم" بنسبة 47.38% في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية للشركة، إلى نحو 80.86 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 54.87 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.