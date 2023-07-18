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أرباح "مورغان ستانلي" تهبط 13% إلى 2.18 مليار دولار في الربع الثاني

أكد البنك أن عائدات تداول الأسهم هبطت 14% إلى 2.55 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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تراجعت أرباح بنك "مورغان ستانلي" بنسبة 13% في الربع الثاني إلى 2.18 مليار دولار.

وسجلت أعمال الدخل الثابت لدى البنك إيرادات بـ 1.72 مليار دولار لتأتي أقل من توقعات المحللين البالغة 2 مليار دولار.

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وهبطت عائدات تداول الأسهم 14% إلى 2.55 مليار دولار نتيجة انخفاض السيولة النقدية وقيمة المشتقات إثر تقلبات الأسواق.

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وحققت وحدة البنك لإدارة الثروات إيرادات بـ 6.6 مليار دولار بارتفاع قدره 16% عن العام السابق.

وكان البنك قد وضع البنك خطة على المدى الطويل لمضاعفة أرباحه إلى أكثر من 12 مليار دولار قبل الخصم والإهلاك من مزيج الأصول لديه والإقراض والتوسع بالأسواق.

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