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علما الإمارات واليابان
علما الإمارات واليابان
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الإمارات واليابان تتفقان على تشييد سلسلة إمداد منخفضة الكربون للحديد

لتحقيق أهداف تنمية خضراء

طوكيو - رويترز
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قالت شركة "إتوتشو اليابانية" اليوم الثلاثاء، إنها ستؤسس بالشراكة مع "جيه.إف.إي ستيل كورب" وحديد الإمارات "أركان" و"موانئ أبوظبي" سلسلة إمداد منخفضة الكربون للحديد، إذ تسعى اليابان والإمارات إلى تحقيق أهداف تنمية خضراء.

وأضافت الشركة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتشييد سلسلة الإمداد في أثناء زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإمارات، حيث سيشيد المشروع.

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واتفق البلدان على التعاون في التكنولوجيا ومكافحة تغير المناخ خلال زيارة كيشيدا التي تأتي في إطار جولة أوسع نطاقاً في بلدان الخليج.

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