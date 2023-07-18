شركة عربية تحقق أرباحاً بـ 42.47 مليار دولار في 12 شهرا

سجلت شركة قطر للطاقة صافي أرباح 154.6 مليار ريال (42.47 مليار دولار) في 2022 الذي ارتفع فيه الطلب على الغاز الطبيعي المسال بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في بيانات مالية للشركة الحكومية أن صافي الأرباح قفز 58% من 97.9 مليار ريال في 2021 نتيجة ارتفاع العائدات والدخل من حصتها في أرباح الشركات التابعة والمشروعات المشتركة.

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وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتصاعدت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ بداية حرب أوكرانيا، مع حاجة أوروبا بخاصة لكميات هائلة لمساعدتها في إيجاد بديل لخط الأنابيب الروسي الذي كان يشكل نحو 40% من واردات القارة.

وارتفعت عائدات العام الماضي إلى نحو 189 مليار ريال في 12 شهرا حتى 31 ديسمبر/كانون الثاني 2022، صعودا من 120.3 مليار ريال في 2021.

وارتفعت أرباح الشركة بعد خصم نفقات التشغيل من حصتها في أرباح الشركات التابعة إلى مليار ريال في 2022 صعودا من 645.8 مليون ريال في 2021.

وارتفع الدخل من حصتها في أرباح المشروعات المشتركة إلى 82.6 مليار ريال صعودا من 52.4 مليار ريال في 2021.