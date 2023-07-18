اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطاعم
مطاعم
شركات

شيبوتل الأميركية تفتتح مطاعم بالشرق الأوسط بالتعاون مع مجموعة كويتية

تمتلك أكثر من 3 آلاف مطعم في الولايات المتحدة وأكثر من 50 منفذا دوليا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تدخل شركة شيبوتل مكسيكان جريل الأميركية سوق الشرق الأوسط العام المقبل من خلال اتفاقها مع مجموعة الشايع الكويتية، أول شريك امتياز لها على الإطلاق في المنطقة، على فتح أفرع لمطاعمها في دبي والكويت.

ووقعت الشركة اليوم الثلاثاء اتفاق شراكة مع المجموعة الكويتية، وقالت إنها ستتوسع في عملياتها بأنحاء المنطقة.

مادة اعلانية

تمتلك شيبوتل حتى الآن جميع منافذها وتديرها، بما في ذلك أكثر من 3 آلاف مطعم في الولايات المتحدة وأكثر من 50 منفذا دوليا، وفق رويترز.

"أدنوك" الإماراتية ترفع عرض شراء "كوفيسترو" الألمانية إلى 12.3 مليار دولار شركات استحواذ "أدنوك" الإماراتية ترفع عرض شراء "كوفيسترو" الألمانية إلى 12.3 مليار دولار

وقالت الشركة إنها تستكشف فرصا عالمية لاتفاقيات امتياز أخرى.

وأبرمت مجموعة الشايع أيضا شراكات مع مشغلي سلاسل القهوة ستاربكس وشيك شاك، وكذلك مع شركتي فكتورياز سيكريت اند كو وأميركان إيجل لبيع الملابس بالتجزئة، من أجل فتح منافذ للبيع في الشرق الأوسط وأوروبا.

ارتفعت أسهم شيبوتل بنحو 1% في تعاملات ما قبل الفتح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ضربات انتقامية روسية صاروخية على أهداف حساسة في أوديسا الأوكرانية ضربات انتقامية روسية صاروخية على أهداف حساسة في أوديسا الأوكرانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط