شيبوتل الأميركية تفتتح مطاعم بالشرق الأوسط بالتعاون مع مجموعة كويتية

تدخل شركة شيبوتل مكسيكان جريل الأميركية سوق الشرق الأوسط العام المقبل من خلال اتفاقها مع مجموعة الشايع الكويتية، أول شريك امتياز لها على الإطلاق في المنطقة، على فتح أفرع لمطاعمها في دبي والكويت.

ووقعت الشركة اليوم الثلاثاء اتفاق شراكة مع المجموعة الكويتية، وقالت إنها ستتوسع في عملياتها بأنحاء المنطقة.

مادة اعلانية

تمتلك شيبوتل حتى الآن جميع منافذها وتديرها، بما في ذلك أكثر من 3 آلاف مطعم في الولايات المتحدة وأكثر من 50 منفذا دوليا، وفق رويترز.

وقالت الشركة إنها تستكشف فرصا عالمية لاتفاقيات امتياز أخرى.

وأبرمت مجموعة الشايع أيضا شراكات مع مشغلي سلاسل القهوة ستاربكس وشيك شاك، وكذلك مع شركتي فكتورياز سيكريت اند كو وأميركان إيجل لبيع الملابس بالتجزئة، من أجل فتح منافذ للبيع في الشرق الأوسط وأوروبا.

ارتفعت أسهم شيبوتل بنحو 1% في تعاملات ما قبل الفتح.