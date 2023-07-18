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كارلوس غصن
كارلوس غصن
كارلوس غصن

غصن: نيسان ورينو تحاولان تشكيل تحالف صغير باتفاق لإعادة التوازن

قال: النظام القضائي في لبنان سيادي مثل نظيره في اليابان

طوكيو – رويترز
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قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور للسيارات، كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، إن الشركة اليابانية وشركة رينو تحاولان التعاون على نطاق "صغير للغاية ومحدود" باتفاق جديد يهدف لإصلاح تحالفهما طويل الأمد.

وأضاف غصن للصحافيين في طوكيو عبر دائرة تلفزيونية: "تحاولان عن طريق أحدث اتفاق تشكيل تحالف صغير بنطاق تعاون محدود للغاية".

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وتعقد نيسان ورينو مناقشات بشأن اتفاق نهائي لإصلاح تحالفهما، بعد الإعلان في يناير/كانون الثاني أن الاتفاق سيشهد خفض رينو حصتها في نيسان إلى 15% من نحو 43% لتكون الشركتان على قدم المساواة.

وبشأن محاكمته، قال غصن: "لم تكن أمامي أي فرصة لمحاكمة عادلة في اليابان ولست نادما على مغادرتها"، مضيفاً أن النظام القضائي في لبنان سيادي مثل نظيره في اليابان وسيتم استدعاء شهود.

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