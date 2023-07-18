استحواذ
"أدنوك" الإماراتية ترفع عرض شراء "كوفيسترو" الألمانية إلى 12.3 مليار دولار
العرض يقدر سهم كوفيسترو بنحو 57 يورو
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قالت بلومبرغ نيوز اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" رفعت عرضها للاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية إلى نحو 11 مليار يورو (12.34 مليار دولار) ضمن سعيها لإقناع الشركة الألمانية المنتجة للكيماويات بالدخول في محادثات.
ونقلت بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة قولهم إن أحدث عرض قدمته أدنوك يقدر سهم كوفيسترو بنحو 57 يورو ارتفاعا من أول عرض غير رسمي بلغ فيه سعر السهم نحو 55 يورو.
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وكانت رويترز قد قالت في يونيو/حزيران إن كوفيسترو رفضت عرض استحواذ أوليا من أدنوك قائلة إن العرض كان قليلا للغاية.
وامتنع متحدث باسم شركة كوفيسترو عن التعليق، بينما لم ترد بعد أدنوك على طلب من رويترز للتعليق.
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