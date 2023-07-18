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الشركة السعودية للصناعات المتطورة
الشركة السعودية للصناعات المتطورة
سوق السعودية

" المتطورة " تحصل على 100 مليون ريال تسهيلات ائتمانية

لغرض التوسع في الاستثمارات

دبي - العربية.نت
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حصلت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأسعار تنافسية بمبلغ 100 مليون ريال من شركة الراجحي المالية لغرض التوسع في استثمارات الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية "، اليوم الثلاثاء، إن تاريخ الحصول على التمويل 18 يوليو الجاري، ومدته عام واحد، والضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر.

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" في 11 يونيو الماضي عن الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة "النمو الدائم المتحدة للاستثمار" شركة ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد) مملوكة بالكامل لشركة السعودية للصناعات المتطورة برأسمال قدره 5 ملايين ريال.

أوضحت أنها انتهت من المتطلبات الجوهرية، ومتوقع إنجاز عملية التأسيس خلال 60 يوما.

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