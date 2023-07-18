الطلبات على صكوك "المراعي" تتجاوز 4 مليارات دولار

قلصت شركة المراعي السعر الاسترشادي لصكوكها الدولارية لأجل 10 سنوات إلى نحو 155 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، فيما تجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، عن بيانات " آي.إف.آر".

وبدأت شركة المراعي، اليوم الثلاثاء، طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي، بعد إعلان نيتها للطرح أمس الاثنين، ضمن برنامج قيمته الإجمالية مليارا دولار.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن مبلغ الإصدار سيتم تحديده بعد انتهاء فترة العرض، بناءً على ظروف السوق، ويبدأ الطرح اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن ينتهي غدا الأربعاء 19 يوليو 2023، وأن الأمر يخضع لظروف السوق.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية ودولياً.

و عينت المراعي مؤسسات سيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بطرح الصكوك.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي بزيادات بقيمة ألف دولار ، وسيتم تحديد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق.

وحددت القيمة الاسمية للصك عند 200 ألف دولار أميركي، ويتحدد العائد عليه حسب أوضاع السوق، فيما تبلغ مدة استحقاق الصك 10 سنوات.

وأتاحت الشركة إمكانية الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة وفقا لمستندات الطرح الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2023م المعدة بشأن الصكوك.

وقالت إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وستعلن شركة المراعي عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وسيتم إدراج الصكوك في السوق المالية العالمي للبورصة الأيرلندية تحت اسم يورونكست دبلن (Euronext Dublin) ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.