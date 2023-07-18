"النفط العمانية" تضيف 14 محطة جديدة في السعودية

أعلنت شركة "النفط العُمانية للتسويق" عن خطتها لإضافة 14 محطة خدمة جديدة في السعودية ليصل إجمالي محطاتها بالسعودية بحلول الربع الأخير من العام 2023 إلى 26 محطة.

جاء الإعلان عن خطة التوسّع على هامش فعالية توقيع مذكرة التعاون بين شركة "النفط العُمانية للتسويق" وشركة "تميز للوقود"، إحدى الشركات المختصة في الاستثمار والتطوير العقاري ومقرها السعودية.

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وقال مدير عام التخطيط الاستراتيجي في "النفط العُمانية"، جابر بن منصور الوهيبي، إن الشركة تسعى إلى توفير خدمات ومنتجات تتعدى التزود بالوقود في جميع عمليات البيع بالتجزئة، يمنحها مزايا تنافسية فريدة، ما يعزز من مكانتها في السعودية التي تعد من أهم الأسواق النامية بالمنطقة، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تميز للوقود" يوسف بن مسعود السعدي، إن السعودية تشهد نموًّا متسارعًا في عدد السكان وتتسم باقتصادها النامي مما يدفعها إلى بناء وتطوير محطات خدمة أكثر في أنحاء المملكة، موضحا أن التعاون مع شركة النفط العُمانية للتسويق سيتيح فرص أعمال جديدة للموردين المحليين.