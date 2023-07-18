أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة "دار الأركان" السعودية قد تجمع 500 مليون دولار من بيع صكوك دولارية تستحق في فبراير 2029.

وتم تخفيض السعر الاسترشادي للصكوك من 8.5% إلى 8.25%، بعد أن تجاوزت قيمة الطلبات 1.45 مليار دولار.

مادة اعلانية

وأشارت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المكلفة بترتيب الإصدار إلى أنه من المتوقع أن يتم التسعير النهائي للإصدار في وقت لاحق اليوم.