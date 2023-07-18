سوق السعودية
"دار الأركان" السعودية قد تجمع 500 مليون دولار من بيع صكوك
قيمة الطلبات على الصكوك تجاوزت 1.45 مليار دولار
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أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة "دار الأركان" السعودية قد تجمع 500 مليون دولار من بيع صكوك دولارية تستحق في فبراير 2029.
وتم تخفيض السعر الاسترشادي للصكوك من 8.5% إلى 8.25%، بعد أن تجاوزت قيمة الطلبات 1.45 مليار دولار.
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وأشارت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المكلفة بترتيب الإصدار إلى أنه من المتوقع أن يتم التسعير النهائي للإصدار في وقت لاحق اليوم.
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