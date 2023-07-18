اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سلامة للتأمين التعاوني السعودية مناسبة
سلامة للتأمين التعاوني السعودية
سوق السعودية

"ساما" يوافق على منتج جديد لـ"سلامة للتأمين التعاوني"

بتاريخ 18 يوليو الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استلمت شركة سلامة للتأمين التعاوني موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج التأمين الصحي (الزيارة) والمقدم للعملاء الأفراد في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إنها استلمت الموافقة بتاريخ اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في إشعار عبر البريد الإلكتروني.

مادة اعلانية

وفي 13 فبراير الماضي أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تقديمها ملف طلب مضاعفة رأسمال الشركة إلى 200 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية.

أرباح "الخزف السعودي" تتراجع 12% إلى 33 مليون ريال في الربع الثاني شركات سوق السعودية أرباح "الخزف السعودي" تتراجع 12% إلى 33 مليون ريال في الربع الثاني

وكان مجلس إدارة الشركة أوصى بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأذنة مسجد أثرية تثير انقساما في البصرة.. ماذا حدث؟ مأذنة مسجد أثرية تثير انقساما في البصرة.. ماذا حدث؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط