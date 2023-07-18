"ساما" يوافق على منتج جديد لـ"سلامة للتأمين التعاوني"

استلمت شركة سلامة للتأمين التعاوني موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج التأمين الصحي (الزيارة) والمقدم للعملاء الأفراد في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إنها استلمت الموافقة بتاريخ اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في إشعار عبر البريد الإلكتروني.

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وفي 13 فبراير الماضي أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تقديمها ملف طلب مضاعفة رأسمال الشركة إلى 200 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وكان مجلس إدارة الشركة أوصى بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.