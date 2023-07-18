"كير الدولية" تعتزم إصدار صكوك ضمن برنامج قيمته 30 مليون ريال
عبر الموقع الإلكتروني لشركة صكوك المالية
تعتزم شركة كير الدولية إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي عن طريق الطرح عبر الموقع الإلكتروني لشركة صكوك المالية المصرحة من هيئة السوق المالية لطرح أدوات الدين والاستثمار بها.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها عينت شركة صكوك المالية كمدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء وإصدار وطرح الصكوك، عبر الموقع الإلكتروني لشركة صكوك المالية المصرحة من هيئة السوق المالية لطرح أدوات الدين والاستثمار بها.
وذكرت أن إعلان الشركة عزمها طرح صكوك مقومة بالريال يأتى تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 25 يونيو الماضي.
وتبلغ قيمة برنامج الصكوك 30 مليون ريال، وسيتم طرح الدفعة الأولى على 4 إصدارات بقيمة إجمالية 10 ملايين ريال.
وقالت إن الهدف من الطرح هو دعم أنشطة الشركة التشغيلية، لا يشترط موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج.
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