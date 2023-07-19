أرباح "بنك الرياض" ترتفع 23% إلى 1.98 مليار ريال في الربع الثاني

أظهرت البيانات المالية لبنك الرياض ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 23% إلى 1.98 مليار ريال، مقابل 1.611 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني من العام بنسبة 1.84%، قياسا على أرباح بقيمة 2.01 مليار ريال في الربع الأول من العام.

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وقال البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الدخل يرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات الذي قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات و توزيعات الأرباح.

وأفاد البنك أن الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات يعود بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وارتفعت أرباح البنك في النصف الأول من العام بنسبة 26.49% إلى 4 مليارات ريال، مقابل 3.16 مليار ريال في الفترة المماثل من 2022.