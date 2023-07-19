تسلا تتطلع لتوسيع مصنعها في ألمانيا ليصبح الأكبر في أوروبا

طلبت "تسلا" الموافقة من السلطات المحلية الألمانية لإجراء تغييرات شاملة على مصنعها في البلاد، في أحدث خطوة للتوسع في أوروبا.

وأظهرت وثائق نشرتها وزارة البيئة المحلية وهيئة المياه يوم الأربعاء، بحسب "رويترز"، القائمة الطويلة من التعديلات التي تخطط "تسلا" لها في المصنع.

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في نهاية المطاف، تريد شركة السيارات مضاعفة قدرتها الانتاجية إلى مليون سيارة سنويًا و100 غيغاوات ساعة من إنتاج البطاريات في مصنع من شأنه أن ينتج سيارات أكثر مما تنتجه شركة "فولكس فاغن" في مقرها الرئيسي في فولفسبورغ.

التعديلات، والتي هي مجرد المرحلة الأولى من 3 مراحل من التغييرات وتشمل إنشاء مختبر لاختبار خلايا البطارية وتوسيع إعادة تدوير المياه، يجب أن تصبح جاهزة للعمل في النصف الأول من عام 2024، وفقًا للوثائق.

وقالت الوثيقة إن التغييرات تشمل أيضًا تمديدات أو تغييرات على الأجزاء الحالية من المنشأة مثل ورشة الطباعة وورش أخرى، بالإضافة إلى إنشاء عناصر جديدة مثل منشأة تخزين المواد.

واجهت "تسلا" تأخيرات كبيرة في موعد الافتتاح المخطط لها للمحطة بسبب عدد كبير من الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين المحليين، خاصة بشأن التأثير البيئي واستخدام المياه.

وأمام السكان المحليين مهلة حتى منتصف سبتمبر المقبل لتقديم اعتراضات على أحدث العروض.

بالنسبة للتوسع، التزمت "تسلا" بعدم استخدام أي سعة مائية إضافية، وبدلاً من ذلك إعادة تدوير 1.4 مليون متر مكعب من المياه المرخص لها باستخدامها.

تنتج "تسلا" حاليًا حوالي 5 آلاف سيارة أسبوعيًا في غرينهايد ولم تقدم جدولًا زمنيًا لزيادة الإنتاج.