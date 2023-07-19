اقتصاد الصين
دائنون يسحبون طلباً قدموه لإفلاس وحدة تابعة لـ"إيفرغراند" الصينية
113 مليار دولار خسائر الشركة الأم في عامين
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سحب دائنون لشركة"شيان- XIAN" التابعة لمجموعة إيفرغراند الصينية للعقارات طلبا كانوا قد تقدموا به لإفلاس الشركة.
وكانت شركة إيفرغراند قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن تسجيلها خسائر تزيد على 113 مليار دولار في العامين الماضيين في وقت تصل ديونها إلى 340 مليار دولار.
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وأوقفت بورصة هونغ كونغ التداول على سهم المجموعة في مارس من العام الماضي بعد أن فشلت الشركة في الإعلان عن نتائجها المالية ضمن الإطار الزمني المطلوب.
وشهد قطاع العقارات في الصين سلسلة من حوادث التخلف عن سداد الديون من جانب شركات للتطوير العقاري تعاني من ضغوط مالية في الأعوام القليلة الماضية.
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