"العربية للتعهدات": حكم ابتدائي لصالحنا يلزم أمانة جدة بدفع 77 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن صدور حكم قضائي لصالحها يلزم أمانة محافظة جدة بدفع مبلغ مالي قدره 75.89 مليون ريال كتعويض عن المبالغ التأجيرية التي تم سدادها لأمانة محافظة جدة مقابل مواقع لم تسلمها للشركة.

وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فقد صدر الحكم من الدائرة الإدارية الثالثة عشرة بمحافظة جدة، وبمقتضاه يتم إلزام أمانة جدة بدفع مبلغ قدره مليون ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها الشركة في هذه القضية.

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وذكر البيان أن الدعوى المقامة ضد أمانة محافظة جدة تم الإفصاح عنها مسبقاً في نشرة إصدار الشركة، قبل الإدراج، والمتعلقة بعقد استثمار مواقع لوحات دعائية من نوع "ميغاكوم" في مدينة جدة.

وأشار البيان إلى أن هذا الحكم يُعد حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف من قبل أمانة محافظة جدة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ استلامها للحكم.