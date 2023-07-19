"المراعي" تجمع 750 مليون دولار من بيع صكوك
إدراج صكوك "المراعي" في السوق المالية العالمي للبورصة الأيرلندية
أعنلت شركة المراعي، عن انتهاء الطرح والاكتتاب في صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بحصيلة بلغت 750 مليون دولار.
وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 3750 صكا، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد.
وأوضحت "المراعي"، أن العائد على إصدار الصكوك بلغ 5.233% سنوياً تدفع بشكل نصف سنوي ابتداءً من تاريخ التسوية الذي سيحدث في 25 يوليو 2023، فيما تستحق الصكوك خلال 10 سنوات.
وأشارت إلى أن شروط أحقية الاسترداد تتضمن جواز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الصادرة بتاريخ 14 يوليو 2023 المعدة بخصوص الصكوك وملحق التسعير.
وتابعت الشركة: "سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية العالمي للبورصة الأيرلندية تحت اسم يورونكست دبلن ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة".
وكانت "المراعي" عينت مؤسسات (سيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك) كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بطرح الصكوك.
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