سوق السعودية
"النايفات للتمويل" تودع أكثر من مليون ريال حصيلة بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين
الشركة وزعت أسهما مجانية بواقع سهم لكل 5 أسهم أصلية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة النايفات للتمويل، عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين والناتجة عن زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار الشركة لسهم واحد منحة لكل خمسة أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وذكرت الشركة في بيان لها "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها انتهت من عملية بيع كسور الأسهم في 4 يوليو 2023 لنحو 59.716 ألف سهم بقيمة 1.006مليون ريال، بمتوسط سعر 16.9 للسهم الواحد.
مادة اعلانية
وأفادت الشركة بأن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين غدا الخميس 20 يوليو الحالي.
وأشارت إلى أن بنك الأول (ساب) سيقوم بإيداع عوائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
حجم الطلبات على صكوك "دار الأركان" يتجاوز 1.6 مليار دولارإدراج صكوك "دار الأركان" في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي شركات
-
"فيبكو" السعودية توقع مذكرة مع شركة سلوفينية لتنفيذ مشاريع محلية وعالميةللعمل في تكنولوجيا القبب الهوائية شركات
-
أرباح "بنك الرياض" ترتفع 23% إلى 1.98 مليار ريال في الربع الثانيارتفاع صافي الدخل يرجع لزيادة إجمالي دخل العمليات شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية