"النايفات للتمويل" تودع أكثر من مليون ريال حصيلة بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين

أعلنت شركة النايفات للتمويل، عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين والناتجة عن زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار الشركة لسهم واحد منحة لكل خمسة أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وذكرت الشركة في بيان لها "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها انتهت من عملية بيع كسور الأسهم في 4 يوليو 2023 لنحو 59.716 ألف سهم بقيمة 1.006مليون ريال، بمتوسط سعر 16.9 للسهم الواحد.

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وأفادت الشركة بأن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين غدا الخميس 20 يوليو الحالي.

وأشارت إلى أن بنك الأول (ساب) سيقوم بإيداع عوائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.