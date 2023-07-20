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بنوك الإمارات

أرباح بنك أبوظبي التجاري الفصلية ترتفع 23% إلى 1.93 مليار درهم

النتائج جاءت أفضل من توقعات المحللين عند 1.8 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنوك الإمارات، بـ 23% إلى 1.93 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 1.8 مليار درهم.

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وعزا البنك ارتفاع أرباحه إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بـ 14% إلى 1.13 مليار درهم.

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وسجل البنك ارتفاعا في مخصصات خسائر الائتمان بـ 14% إلى 747 مليون درهم.

كان بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، أعلن زيادة بنسبة 27%، في صافي أرباح الربع الأول من العام مدعوما بارتفاع صافي الدخل من الفوائد ومن غير الفوائد.

وأعلن البنك تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 1.878 مليار درهم (511 مليون دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، ارتفاعا من 1.483 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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