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شركة إريكسون السويدية (شترستوك)
شركة إريكسون السويدية (شترستوك)
اقتصاد العراق

العراق يعلق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات

الحكومة العراقية تقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد

دبي - العربية.نت
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قرر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في العراق علي المؤيد، اليوم الخميس، تعليق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكرت الهيئة في بيان، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، علق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية".

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وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لسماح دولة السويد بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي".

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وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم، بالإضافة إلى الطلب من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة البلاد.

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