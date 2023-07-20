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صندوق الاستثمارات يوقع مذكرة تفاهم
جانب من توقيع صندوق الاستثمارات مذكرة تفاهم مع "جيرا" اليابانية
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات يتفق مع "جيرا" اليابانية على التعاون في مشاريع الهيدروجين

إطلاق مبادرة "منار" السعودية اليابانية للطاقة النظيفة

دبي - العربية.نت
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وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "جيرا" اليابانية، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، لتطوير لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

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كانت السعودية واليابان قد أصدرتا بيانا مشتركا حول مبادرة "منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة" بين البلدين، حيث عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في السعودية، ودولة فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، اجتماعا ثنائيا، في جدة، الأسبوع الحالي، قرّرا خلاله إطلاق مبادرة "منار" السعودية - اليابانية.

وانطلاقاً من طموحات البلدين في مجال الطاقة النظيفة وسعيهما للوصول إلى الحياد الصفري، قرّر الجانبان تأسيس مبادرة "منار" للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، التي ستكون بمثابة منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

وسيتم في إطار هذه المبادرة تطوير عددٍ من المشروعات التي ستقود التوجه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتركيز على مجالات مثل الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون/ إعادة تدوير الكربون، واستخلاص الكربون من الهواء مباشرة (DAC)، والمعادن المهمة اللازمة لتحقيق مرونة قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل المعرفة والأبحاث.

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