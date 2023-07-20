مجلس إدارة "المرابحة المرنة" يوصي بتوزيع 5.3% أرباحا نقدية عن عام 2022
نصيب السهم من التوزيع 0.53 ريال
أوصي مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل بتوزيع 5.3% أرباحا نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع نحو 37 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 69.8 مليون سهم تقريبا، بينما نصيب السهم من التوزيع 0.53 ريال.
وأوضحت أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.
وقالت إن تاريخ التوزيع سيعلن لاحقاً بعد اجتماع الجمعية العامة للشركة، وحثت المساهمين على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم المصرفية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.
وأضافت أنه بالنسبة للمساهمين الأجانب غير المقيمين ستخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
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