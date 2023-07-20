اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة المرابحة المرنة للتمويل
شعار شركة المرابحة المرنة للتمويل
سوق السعودية

مجلس إدارة "المرابحة المرنة" يوصي بتوزيع 5.3% أرباحا نقدية عن عام 2022

نصيب السهم من التوزيع 0.53 ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوصي مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل بتوزيع 5.3% أرباحا نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع نحو 37 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة 69.8 مليون سهم تقريبا، بينما نصيب السهم من التوزيع 0.53 ريال.

مادة اعلانية

وأوضحت أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة.

بنك الرياض يوصي بتوزيع 6.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول أسواق المال بنوك السعودية بنك الرياض يوصي بتوزيع 6.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

وقالت إن تاريخ التوزيع سيعلن لاحقاً بعد اجتماع الجمعية العامة للشركة، وحثت المساهمين على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم المصرفية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

وأضافت أنه بالنسبة للمساهمين الأجانب غير المقيمين ستخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة ارتفاع الحرارة.. كيف واجه المصريون الأزمة؟ مع تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة ارتفاع الحرارة.. كيف واجه المصريون الأزمة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط