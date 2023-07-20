"إلكترولكس" السويدية تسعى للتخارج من مصر وجنوب أفريقيا

تستعد شركة "إلكترولكس جروب" السويدية لبيع العلامة التجارية زانوسي Zanussi وغيرها من العلامات التجارية غير الأساسية كجزء من إعادة ترتيب أولويات استراتيجيتها العالمية، والتركيز على بعض العلامات التجارية.

وقالت الشركة إن عملية البيع ستشمل مصانعها في مصر، والتي تنتج الأجهزة الرئيسية التي تحمل العلامة التجارية زانوسي، إلى جانب مصانع سخانات المياه في مصر وجنوب إفريقيا، كما تعتزم المضي في بيع الأصول غير الاستراتيجية، وتقدر القيمة الإجمالية المحتملة لعملية البيع من هذه الأصول مجتمعة بنحو 10 مليار كرونة سويدية ما يوازي 975.6 مليون دولار وفقا لبيان اطلعت عليه "العربية.نت".

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وتهدف استراتيجية المجموعة إلى تحقيق ربحية متنامية في فئات مختارة من الأجهزة المنزلية في القطاعات المتوسطة والفاخرة تحت علاماتها التجارية الرئيسية Electrolux وAEG وFrigidaire.

وقد بلغ صافي مبيعات المجموعة في عام 2022 من العلامات التجارية وفئة سخانات المياه التي سيتم بيعها منها 7.1 مليار كرونة سويدية"692.7 مليون دولار أميركي"، أي ما يعادل حوالي 5% من صافي مبيعات المجموعة ويشمل هذا المبلغ 3.7 مليار كرونة سويدية 361 مليون دولار متعلقة بصافي مبيعات المجموعة في أوروبا، مع وجود أغلبية المبيعات في المملكة المتحدة ودول البنلوكس.

كما يتعلق صافي مبيعات بقيمة 3.4 مليار كرونة سويدية (331.7 مليون دولار) بعمليات المجموعة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، منها 2.0 مليار كرونة سويدية (195.13 مليون دولار ) في مصر، و1.1 مليار كرونة سويدية (107.3) مليون دولار في جنوب إفريقيا.

وقال جوناس سامويلسون- رئيس إلكترولكس جروب ومديرها التنفيذي- "على الرغم من أن قطاع سخانات المياه في مصر وجنوب إفريقيا يعد مربحاً وأن العلامات التجارية التي تتطلع المجموعة لبيعها كلها معروفة جيدًا في أسواقها، إلا أن هذه الأصول لا تتوافق بشكل قوي مع استراتيجية المجموعة الأساسية بالشكل الكافي لضمان التركيز والاستثمار المطلوبين من إلكترولكس جروب.

وقد اختارت المجموعة "سوسيتيه جنرال" كمستشار لعمليات البيع من العلامات التجارية سابقة الذكر وفئة سخانات المياه.