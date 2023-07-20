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سوق السعودية

"جبل عمر" تبيع قطعة أرض في مكة المكرمة بـ 521 مليون ريال

لاستخدام الحصيلة في استكمال أعمال الإنشاءات لمراحل المشروع

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة جبل عمر للتطوير، عقد بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 3.066 ألف متر مربع ضمن مشروعها في مدينة مكة المكرمة.

وقالت "جبل عمر للتطوير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة البيع نحو 521.18 مليون ريال بالإضافة إلى تحمل المشتري وهو شركة أريب المتطورة العقارية، ضريبة التصرفات العقارية وأتعاب السعي.

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وأضافت أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 130.75 مليون ريال شاملة قيمة التطوير.

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وأرجعت البيع إلى تنفيذ خطط الشركة لإعادة الهيكلة المالية واستكمال بناء المراحل القائمة، وستستخدم متحصلات البيع لاستكمال أعمال الإنشاءات لمراحل المشروع.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام عملية إفراغ الأرض لصالح المشتري.

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