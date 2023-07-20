"مايكروسوفت" و"أكتيفيجن" تمددان الموعد النهائي لإنجاز صفقة الاستحواذ

مددت شركتا "مايكروسوفت" و"أكتيفيجن بليزارد" الموعد النهائي لإنهاء صفقة بقيمة 69 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر إضافية لضمان موافقة بريطانية على الصفقة.

وأدت الضغوط التنظيمية الأميركية والبريطانية لإعادة هيكلة الصفقة إلى عدم قدرة الشركتين إنجاز الصفقة في الموعد النهائي والذي انتهى في 18 من يوليو الحالي.

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وعالجت "مايكروسوفت" هذه المخاوف بعرض صفقات على المنافسين بمنح تراخيص لمدة عشر سنوات بعد الانتهاء من الصفقة.

وكان آخرها اتفاق مع مجموعة "سوني" لإبقاء لعبة "كول أوف ديوتي" على منصة "سوني بلاي ستيشن" أكبر منافس لـ "إكس بوكس".