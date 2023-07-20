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ميار القابضة
ميار القابضة
سوق السعودية

"ميار القابضة" تؤسس شركة جديدة للتصنيع الغذائي

لتنويع الإيرادات

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة ميار القابضة في اجتماعه المنعقد بتاريخ اليوم الخميس 20 يوليو 2023م على الاشتراك في تأسيس شركة سعودية تابعة (شركة ذات مسؤولية محدودة) لمزاولة نشاط التصنيع الغذائي .

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول " السعودية إن هيكل الملكية للشركة الجديدة سيتوزع بواقع 90 % لشركة ميار القابضة و10 لشركة أجدى التجارية التابعة.

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وسيكون مقر الشركة في مدينة الرياض ومن المتوقع أن تبدأ أعمالها اعتباراً من الربع الأول من عام 2024م بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

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وذكرت أن هذا التوجه يأتي متماشياً مع استراتيجية الشركة في تنويع إيراداتها ورفع حصتها السوقية في مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لأعمال الشركة على نتائج شركة ميار القابضة خلال العام المالي 2024م.

الجدير بالذكر أن شركة أجدى التجارية مملوكة بملكية غير مباشرة لشركة ميار القابضة بنسبة 75% من خلال شركتها التابعة شركة جدايا الزراعية.

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