إيه.سي.إم.إي الهندية تحصل على تمويل بنحو 490 مليون دولار لمشروع بسلطنة عمان

قالت شركة الطاقة المتجددة الهندية إيه.سي.إم.إي جروب اليوم الجمعة إنها جمعت 40 مليار روبية (487.98 مليون دولار) من شركة تمويل البنية التحتية آر.إي.سي لبدء مشروعها المتعلق بالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في سلطنة عمان.

وأضافت إي.سي.إم.إي جروب في بيان أن الأموال ستستخدم في المرحلة الأولى من المشروع الذي سيقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الدقم بسلطنة عمان.

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ومن المتوقع أن ينتج المصنع 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا في مرحلته الأولى في حين سيتم بعد ذلك التوسع لإنتاج 1.2 مليون طن متري سنويا مع قدرات تحليل كهربائي تبلغ نحو 3.5 جيجاوات.

وقالت إيه.سي.إم.إي جروب إنها وقعت أيضا اتفاقات مبدئية مع آر.إي.سي للحصول على قروض تتجاوز قيمتها 210 مليارات روبية.