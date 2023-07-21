صفقة بين "سيريبراس" و"جي 42" الإماراتية لتوفير حاسوب فائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي

قالت شركة سيريبراس سيستمز يوم الخميس، إنها وقعت صفقة بنحو 100 مليون دولار لتوفير الحاسوب الأول من بين ما قد يصل إلى 9 حواسيب فائقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في شراكة مع مجموعة جي42 للتكنولوجيا التي تتخذ من الإمارات مقرا.

تأتي الصفقة في الوقت الذي يبحث فيه مقدمو خدمات الحوسبة السحابية في شتى أنحاء العالم عن بدائل لرقائق إنفيديا كورب، الشركة الرائدة في السوق في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي والتي تعاني السوق نقصا في المعروض من منتجاتها، وذلك بفضل الشعبية المتزايدة لروبوت الدردشة شات جي.بي.تي وخدمات أخرى. وسيريبراس واحدة من عدة شركات ناشئة تتطلع إلى تحدي إنفيديا.

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وقالت سيريبراس، ومقرها وادي السيليكون، إن جي42 وافقت على شراء ثلاثة مما تسميها أنظمة كوندور جالاكسي، ستصنعها جميعا في الولايات المتحدة. وسيتصل الحاسوب الأول بالشبكة هذا العام، وتخطط الشركتان لإطلاق حاسوبي كوندور جالاكسي 2 و3 الفائقين في الولايات المتحدة مطلع عام 2024، وفق رويترز.

وقال آندرو فيلدمان الرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس سيستمز، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، "يساهم كوندور جالاكسي 1 في تقليل الزمن اللازم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والحد من الجهود المبذولة في عمليات الحوسبة الموزعة".

ووصف فيلدمان الصفقة بأنها بداية شراكة استراتيجية وقال إن الشركتين تجريان محادثات بشأن إطلاق ما يصل إلى ستة أجهزة كمبيوتر فائقة إضافية من طراز كوندور جالاكسي وربطها بالشبكة خلال عام 2024.

ويعتزم فيلدمان الانتقال إلى الإمارات لمدة ثلاثة أشهر للعمل مع جي42 على تطوير خدمة الحوسبة الخاصة بها استنادا إلى الأنظمة، واصفا الأمر بأنه "فرصة نادرة لتغيير سوق ضخمة".

وتقول جي42، التي تتخذ من أبوظبي مقرا، إنها تخطط لاستخدام أنظمة سيريبراس لبيع خدمات حوسبة الذكاء الاصطناعي لشركات الرعاية الصحية والطاقة. وجي42 تكتل تكنولوجي يضم تسع شركات تعمل في مجالات مثل مراكز البيانات والخدمات السحابية.

وحصلت جي42 على 800 مليون دولار من شركة سيلفر ليك الأميركية للاستثمار في مجال التكنولوجيا، والتي تحظى بدعم من مبادلة، صندوق الثروة السيادي في الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن طلال القيسي الرئيس التنفيذي لشركة جي42 كلاود قوله "يسرنا التعاون مع سيريبراس لتوفير أحد أسرع الحواسيب الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وإرساء أساس لربط مجموعة من هذه الحواسيب الفائقة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "تتمثل الرؤية المشتركة للشركتين في استخدام كوندور جالاكسي 1 وأجهزة الشبكة الأخرى لمواجهة التحديات الملحة أمام المجتمع في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والعمل البيئي والمناخي وغيرها".

ورفض القيسي التعليق لرويترز بشأن بنود الصفقة.