"إريكسون" السويدية تتحرى تقارير عن إلغاء العراق تصاريح عمل موظفين

قالت شركة معدات الاتصالات السويدية إريكسون إنها تستوثق من تقارير عن أن بغداد علقت تصاريح عمل موظفين في العراق وتدرس الآثار المحتملة على العملاء والموظفين هناك.

وقال متحدث باسم شركة إريكسون في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن "الأحداث التي وقعت في السويد، والتي تضمنت حرق نسخة من القرآن الكريم، مسيئة بشدة للمعتقدات والقيم الدينية التي يعتز بها المسلمون في جميع أنحاء العالم".

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وأضافت "هذا العمل لا يعكس قيم الاحترام الأساسية التي تتبناها أريكسون".