الأرباح الفصلية لبنك "العربي الوطني" ترتفع 39% إلى 986 مليون ريال

أظهرت البيانات المالية للبنك العربي الوطني، ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من 2023 بنسبة 39.3% إلى 986 مليون ريال، مقابل 708 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح البنك بنسبة 7.68% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بلغت 1.068 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام.

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وأضاف البنك في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة ارتفع بنسبة 38.6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية.

كما انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والرواتب والمصاريف متعلقة بالموظفين والاستهلاك والإطفاء وإيجار ومصاريف مبانٍ مع انخفاض توزيعات الأرباح وصافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.