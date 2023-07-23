اليوم.. إيلون ماسك يطلق الشعار الجديد لــ"تويتر"

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن شعار شركة "تويتر" الجديد "X" سيظهر في وقت لاحق من اليوم.

وأضاف في تغريدة له "موقع "X.COM" أصبح العنوان الجديد لتويتر إضافة للعنوان الحالي".

مادة اعلانية

وفي وقت سابق قال ماسك قال إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، وكتب على المنصة التي يملكها "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".

وأضاف ماسك في تغريدة اليوم الأحد: "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا"، وفق رويترز.

ونشر ماسك صورة داخلها حرف إكس وامض باللغة الإنجليزية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.

وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ شرائها في أكتوبر/تشرين الأول غيرت الشركة اسم أعمالها إلى إكس كورب بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير "تطبيق فائق" على غرار تطبيق وي تشات الصيني.