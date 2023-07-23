تعثر بيع حصة من "فينيكس" الإسرائيلية لكونسورتيوم بقيادة "إيه.دي.كيو" الإماراتية

أظهر إفصاح للجهات التنظيمية اليوم الأحد، أن صفقة كانت ستتضمن قيام اثنين من المساهمين في شركة فينيكس غروب المالية الإسرائيلية ببيع حصة لكونسورتيوم يقوده صندوق أبوظبي السيادي (القابضة إيه.دي.كيو) قد تعثرت.

وسبق أن أعلنت شركتا الاستثمار الخاص الأميركيتان سنتر بريدج بارتنرز وجالاتين بوينت كابيتال، اللتان تمتلكان نحو 33% من فينيكس، العام الماضي أنهما تجريان محادثات في مرحلة متقدمة لبيع ما يتراوح بين 25 و30% من الشركة بناء على تقييم 9.2 مليار شيقل (2.5 مليار دولار) للقابضة إي.دي.كيو ومستثمرين إماراتيين ودوليين آخرين.

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وقال البائعان في خطاب لفينيكس نشر في بورصة تل أبيب للأوراق المالية إن الطرفين توصلا إلى اتفاق غير ملزم. ولفت الخطاب إلى قيود تنظيمية من شأنها أن تمنع أعضاء الكونسورتيوم الإماراتي من القيام "باستثمارات مادية" أخرى في إسرائيل.

ولم يتسن الوصول إلى إيه.دي.كيو للحصول على تعليق على الفور.

وجاء في الإفصاح أن الجانبين كانا يعملان على اتفاق يشتري بموجبه الكونسورتيوم الذي تقوده الإمارات عددا أقل بكثير من أسهم فينيكس مع احتفاظ جالاتين وسنتر بريدج بما لا يقل عن 30% تمثل حصة مسيطرة.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل وفقا لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ويحمل اسم "اتفاقيات إبراهيم" في عام 2020.

و"فينيكس غروب" واحدة من أكبر الشركات المالية في إسرائيل ويبلغ رأس المال السوقي لها 9.85 مليار شيقل.