"نبع الصحة" تحصل على تسهيلات ائتمانية من بنك الرياض لبناء مستشفى جديد

أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية عن الحصول على تسهيلات ائتمانية من بنك الرياض بقيمة 35 مليون ريال، وذلك لبناء مستشفى نبع الصحة بمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، إن إجمالي مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات منها سنتان فترة سماح، وبعد انتهاء فترة السماح يتم السداد على شكل أقساط ربع أو نصف سنوية لمدة خمس سنوات.

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وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل ضمانات عقارية بموجب تسجيل عقاري بتاريخ اليوم 20 يوليو 2023، وكفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية.