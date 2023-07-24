بورصة الكويت
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"بيتك" 150% إلى 171مليون دينار
مجلس الإدارة قرر توزيع 10 فلوس للسهم
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ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الاثنين بنسبة 149.8%على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 لتسجل 171.3 مليون دينار مقابل نحو 68.6 مليون دينار في الربع المماثل من العام السابق.
وقالت مجموعة "بيتك" في إفصاح لـ"بورصة الكويت "إن صافي أرباحها قفز بنسبة 141.4 % خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 333.4 مليون دينار، مقارنة مع 138.1 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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وعزت ارتفاع أرباح النصف الأول بشكل رئيسي إلى مساهمة نتائج مجموعة البنك الأهلي المتحد كنتيجة لإتمام الاستحواذ خلال الربع الأخير من عام 2022، بالإضافة إلى الزيادة في إيرادات الأنشطة الرئيسية لمجموعة بيتك".
وقرر مجلس إدارة "بيتك" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول بواقع 10 فلوس للسهم.
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