الأسواق تترقب نتائج شركات التكنولوجيا وسط التفاؤل بشأن أعمالها السحابية

مع ترقب إعلان كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام، تشير التوقعات إلى احتمال إعلان عمالقة التكنولوجيا عن نهاية التباطؤ في أعمالهم السحابية، بعد معاناة دامت ما يقرب من عام، وسط تشجع العملاء على زيادة الإنفاق التكنولوجي مع استمرار علامات المرونة الاقتصادية. ومن المرتقب أن يساعد الانتعاش في الإعلانات الرقمية أيضًا أرباح الشركات.

من المقرر أن تعلن كل من "مايكروسوفت" و"ألفابيت" المالكة لـ "غوغل" و"أمازون" و"ميتا"، بإجمالي قيمة سوقية بأكثر من 6 تريليونات دولار، عن أرباحها الربع سنوية هذا الأسبوع، فيما سيكون اختبارا لتقييماتها الضخمة والرالي الذي شهدته الأسواق منذ بداية العام بدعم من التفاؤل المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

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وقال المحلل في كاناكورد جينيتي كينجسلي كرين، بحسب "رويترز": "نحن في الحقيقة نبحث فقط عن المقاييس التي تشير إلى زيادة جذب المستخدمين للعروض القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع فكرة أنها ستحقق المزيد من الإيرادات ذات المغزى على المدى المتوسط".

قامت الشركات الأربع هذا العام بدمج الذكاء الاصطناعي بقوة في منتجاتها على أمل أن يقود ذلك دورة النمو التالية للصناعة، لكن هذه الجهود ستستغرق وقتًا لتؤتي ثمارها، بحسب "رويترز".

بالنسبة إلى "أمازون" و"مايكروسوفت" و"ألفابيت"، أكبر ثلاثة شركات في السوق السحابية، فمن المتوقع أن يمثل الربع من أبريل إلى يونيو فترة أخرى من النمو الضعيف في الأعمال التجارية.

من المرجح أن تبلغ كل من "أمازون" و"ألفابيت" عن أقل نمو على الإطلاق لأعمال الحوسبة السحابية تاريخيا عند 9.8% و24.4% على التوالي، وفقًا للمحللين الذين استطلعت "ريفينيف" أرائهم. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو "Microsoft Intelligent Cloud"، التي لديها خدمة "Azure"، بنسبة 13.7%، وهو أبطأ معدل منذ عام 2017.

ومع ذلك، يعتقد العديد من المحللين أن الاتجاه على وشك أن يتغير.

وقال المحلل لدى "آر.بي.سي كابيتال ماركتس" ريشي جالوريا: "في حين أن الاقتصاد الكلي لا يزال ضعيفا، فإنه لا يزداد سوءا والشركات تدرس كيفية العمل في هذا الإطار".

أظهر استطلاع أجرته "RBC Capital" لأكثر من 150 مؤسسة متخصصة بشراء التكنولوجيا أن أكثر من 80% كانوا يمولون مشاريع تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي ويتوقعون على نطاق واسع زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات هذا العام أكثر من 2022.

بالنسبة لمنصة "ميتا" فمن المتوقع أن تنمو الإيرادات بأسرع وتيرة لها في 6 أرباع بفضل الانتعاش في سوق الإعلانات الرقمية حيث يظل الإنفاق الاستهلاكي قويًا.

سيساعد تعافي سوق الإعلانات الرقمية أيضًا شركة "ألفابيت"، وسط تفاقم المنافسة بين خدمة البحث التابعة لـ"غوغل" وخدمة "بينغ" المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "مايكروسوفت".

من المتوقع أن تسجل "ألفابيت" نموا في الإيرادات بنسبة 4.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أفضل مستوى لها في ثلاثة أرباع.

وقال محللون في "BofA Global Research": "لقد تحول بحث "غوغل" على ما يبدو من مخاطر الحصة السوقية إلى مخاطر تحقيق الدخل، ولكن نظرًا لأن حصة البحث تبدو صحية، فقد يكون لدى "غوغل" إلحاح أقل لدمج نتائج "نموذج اللغة الكبيرة" في الاستعلامات التجارية".

من المترقب إعلان "مايكروسوفت" و"ألفابيت" عن النتائج ربع السنوية في 25 يوليو و"ميتا"في 26 يوليو و"أمازون" في 3 أغسطس.