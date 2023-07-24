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الأسواق العالمية

ما الذي يدعم ارتفاعات أسهم "جنرال إلكتريك" القياسية؟

ارتفاعات سهم "GE" خلال عام تتجاوز مكاسب أسهم "تسلا" و"آبل" و"ميتا"

دبي - العربية.نت
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شهد سهم شركة جنرال إلكتريك الأميركية العملاقة "GE"، ارتفاعات قوية بأكثر من 100% خلال فترة عام، متجاوزا المكاسب على أسهم "تسلا" و"آبل" و"ميتا".

نستعرض أبرز أسباب ارتفاعات أسهم "جنرال إلكتريك".

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"GE" تعمل على استكمال عملية التقسيم إلى 3 شركات .

وحدة الطيران استفادت من انتعاش حركة السفر ما زاد الطلب على صيانة المحركات.

أسهم GE تضاعفت على مدار الـ 12 شهرا الماضية فيما سجل مؤشر S&P مكاسب بنحو 15%.

مكاسب أسهم GE بنحو 108% خلال عام تتجاوز مكاسب "ميتا" و"آبل" و"تسلا".

أسهم GE تتداول قرب أعلى مستوياتها في 5 سنوات.

استفادت جنرال إلكتريك من الانتعاش في الرحلات الطويلة.

محركات GE تسيطر على الأسطول العالمي لطائرة بوينغ 787.

محركات GE الخيار الوحيد لطائرة بوينغ 777 إكس الجديدة التي من المتوقع أن تدخل الخدمة في 2025.

GE ستفصل عمليات توليد الطاقة والطاقة المتجددة في شركة GE Vernova.

عمليات توليد الطاقة والطاقة المتجددة مثلت حوالي 46% من إيرادات الشركة في الربع الأول.

الشركة فصلت عمليات الرعاية الصحية الخاصة بها تحت شركة GE HealthCare.

أعلى مستوى على أسهم GE كان عند 360 دولارًا في أغسطس 2000.

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