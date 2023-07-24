نمو أرباح " الشارقة الإسلامي" 36.7% إلى 494 مليون درهم في النصف الأول

ارتفع صافي ربح مصرف الشارقة الإسلامي للنصف الأول من العام الجاري إلى 494.6 مليون درهم ،مقارنة بـ361.9 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 36.7%.

وقفزت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 31% لتصل إلى 648.7 مليون درهم للنصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 497.2 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

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كما ارتفع صافي الدخل على المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22% بما يعادل 129.4 مليون درهم ليصل إلى 716.7 مليون درهم للنصف الأول من عام 2023 مقابل 587.3 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 34.6% لتصل إلى 247.8 مليون درهم مقارنة مع 184.1 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق وفقا لـ"وام".

وبلغت المصاريف العمومية والإدارية 315.7 مليون درهم في نهاية النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 274.3 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2022 بزيادة قدرها 41.5 مليون درهم وقد تحسنت نسبة المصاريف إلى الدخل بشكل ملحوظ لتصل إلى 32.7% مقارنة بنسبة 38% عن العام الماضي.

وسجل المصرف زيادة في صافي مخصصات انخفاض القيمة - الصافية من الإستردادات لتصل إلى 154.2 مليون درهم مقارنة بـ 135.3 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 18.9 مليون درهم أو 14.0%.

واستقرت الميزانية العمومية للمصرف عند مبلغ 61.1 مليار درهم بزيادة بلغت 1.9 مليار درهم أو 3.3% مقارنة بـ 59.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

وداوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيوله قوية حيث بلغ اجمالي الأصول السائلة 12.2 مليار درهم ما يعادل 20% من إجمالي الأصول مقارنه بـ 14.1 مليار درهم أو 23.9% من إجمالي الأصول عن نهاية العام السابق وقد بلغت نسبة الاستثمار في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء 74.9% بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة.

وواصل تنويع محفظته التمويلية ليرتفع إجمالي تمويلات العملاء إلى31.6 مليار درهم بزيادة قدرها 906.3 مليون درهم أو 3% مقارنة بمبلغ 30.7 مليار درهم بنهاية العام السابق.

وانخفضت الصكوك المستحقة الدفع بمقدار 1.8 مليار درهم لتصل إلى 1.8 مليار درهم في نهاية الفترة 30 يونيو 2023 مقابل 3.7 مليار درهم في نهاية عام 2022 نتيجة سداد 500 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من خلال المصادر الخاصة للمصرف .

فيما ارتفع اجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمبلغ 3 مليارات درهم أو 34.6% ليصل إلى مبلغ 11.5 مليار درهم مقارنة بـ 8.5 مليار درهم من نهاية العام السابق .

ووصل إجمالي ودائع العملاء إلى مبلغ 42.1 مليار درهم مقارنة بـ 39.5 مليار درهم بنهاية العام 2022 بإرتفاع قدره 2.6 مليار درهم أو 6.6 %.