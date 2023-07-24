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"بناء" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي بـ75 مليون ريال

لتمويل رأس المال العامل

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "بناء" للصناعات الحديدية السعودية توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 75 مليون ريال.

وبحسب بيان على "تداول" السعودية، اليوم الاثنين، فإن الاتفاقية تتضمن تسهيلات تمويل رأس المال العامل وتبلغ مدة التمويل 329 يوماً.

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وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة تتضمن سندا لأمر البنك بقيمة 82.5 مليون ريال.

يشار إلى أن شركة "بناء" أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "أولدرلي" البريطانية لتسريع القدرات والحلول اللازمة في مجال تحويل الطاقة في السعودية.

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