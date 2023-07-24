شركات
"بناء" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي بـ75 مليون ريال
لتمويل رأس المال العامل
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة "بناء" للصناعات الحديدية السعودية توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 75 مليون ريال.
وبحسب بيان على "تداول" السعودية، اليوم الاثنين، فإن الاتفاقية تتضمن تسهيلات تمويل رأس المال العامل وتبلغ مدة التمويل 329 يوماً.
مادة اعلانية
وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة تتضمن سندا لأمر البنك بقيمة 82.5 مليون ريال.
يشار إلى أن شركة "بناء" أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "أولدرلي" البريطانية لتسريع القدرات والحلول اللازمة في مجال تحويل الطاقة في السعودية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
النفط ينخفض قبيل قرارات بشأن رفع الفائدة في أميركا وأوروباقلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية أبقت خام برنت عند 80 دولارا للبرميل طاقة
-
"نسيج للتقنية" تعلن ترسية مشروع مع "علم" مقابل 4.7 مليون ريالالعقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية شركات
-
4.15 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي الفصلية مع تراجع دخل العملياتتراجع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية