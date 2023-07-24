"ثريدز" حقق أقوى بداية.. هل ينهار تطبيق زوكربيرغ الجديد؟

أظهر تقرير جديد صدر يوم الجمعة من قبل "وول ستريت جورنال" أن منصة "ميتا" الجديدة "ثريدز" لا تعمل كما توقع الكثيرون، لا سيما بالنظر إلى إنطلاقها السريع والناجح.

وحذر مقال "وول ستريت جورنال" من أن تطبيق "ثريدز"، منافس "تويتر" الجديد، يفقد قوته بالفعل. ونقلت الصحيفة عن بيانات طرف ثالث من "Sensor Tower"، أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا على "ثريدز" انخفض للأسبوع الثاني إلى 13 مليونًا، بانخفاض قدره 70% عن أعلى مستوى في 7 يوليو.

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بالمقارنة، يبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا في "تويتر" حوالي 200 مليون.

وعلى الرغم من هذا الاتجاه الذي يبدو مقلقًا، إلا أنه من السابق لأوانه لضمان من الفائز ما بين المنصتين.

من خلال مقاييس أخرى، يستمر التطبيق الجديد في تنمية قاعدة مستخدميه، والتي يمكن أن تعزز استخدامها مع مرور الوقت، لا سيما مع ترقب تحسن خدمات التطبيق وتزويدها بخدمة الإعلانات.

تم إطلاق "ثريدز" في 5 يوليو، باستثناء الاتحاد الأوروبي، وجذب التطبيق 100 مليون مستخدم في غضون أيام، ليصبح أسرع تطبيق يحقق هذه النسبة من المستخدمين.

خلال الأيام الثلاثة الأولى، كان لديه 18.3% من المستخدمين النشطين يوميًا مقارنة بـ"تويتر"، أو 54.4 مليونًا مقارنة بـ 298 مليون مستخدم على تويتر. بحلول الأسبوع الماضي، قدرت شركة "data.ai" أن "ثريدز" لا يزال يحتوي على ما يقرب من خمس قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية على "تويتر".

وتشير بيانات "Sensor Tower" إلى أنه في يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 20% مقارنة بيوم السبت بينما انخفض الوقت الذي يقضونه العملاء على المنصة بنسبة 50% من 20 دقيقة إلى 10 دقائق.

وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن المديرين التنفيذيين في "ميتا" قالوا إنهم خططوا لهذا الانخفاض ولا يرون أن هذا الانخفاض في الاستخدام أمر مقلق.