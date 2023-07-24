28 مليون دولار أرباح "الأهلي المتحد" الكويتي في الربع الثاني
البنك سجل انخفاضا في صافي الأرباح التشغيلية
أعلن "البنك الأهلي المتحد" في الكويت، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2023 إلى 8.54 مليون دينار (27.8 مليون دولار)، مقابل 8.52 مليون دينار في الربع المماثل من العام السابق.
وذكر البنك في بيان له لبورصة الكويت، اليوم الاثنين، أن تراجع الأرباح يرجع إلى انخفاض صافي الأرباح التشغيلية في الربع الثاني بنسبة 23.7% إلى 10.54 مليون دينار.
وسجل البنك نموا في صافي الأرباح بنسبة 1% خلال النصف الأول من العام ليصل إلى نحو 20.46 مليون دينار، مقارنة مع 20.25 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2022.
وانخفضت إيرادات البنك التشغيلية في النصف الأول من 2023 بنسبة 7.9% إلى 42.7 مليون دينار، مقابل 46.3 مليون دينار في النصف المماثل من العام السابق.
وبلغت موجودات البنك 4.54 مليار دينار بنهاية يونيو 2023، مقارنة بـ4.71 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 3.7%.
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