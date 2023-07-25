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زهرة الواحة للتجارة
زهرة الواحة للتجارة
سوق السعودية

أرباح "زهرة الواحة" الفصلية ترتفع 95% إلى 7.8 مليون ريال

وسط انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 95.5% في الربع الثاني من العام 2023 إلى نحو 7.83 مليون ريال، مقابل 4.01 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، سجل صافي أرباح "زهرة الواحة" قفزة بنسبة 307% في الربع الثاني، مقارنة بصافي ربح نحو 1.92 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع فى صافى ربح الشركة للربع الحالى يعود إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية.

كما ارتفعت أرباح التغير فى القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

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