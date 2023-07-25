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مبادلة للاستثمار
مبادلة للاستثمار

أميركا تدقق في استحواذ "مبادلة" الإماراتية على "فورترس" مقابل 3 مليارات دولار

ليس من المتوقع أن يصدر قرار قبل بضعة أشهر

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين أميركيين يجرون تدقيقا في صفقة استحواذ مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الثاني لأبوظبي، على مجموعة فورترس انفستمنت، ومقرها نيويورك، مقابل 3 مليارات دولار، وذلك وسط مخاوف بشأن علاقات الإمارات بالصين.

وقال التقرير نقلا عن مصادر مطلعة إن مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في مراحلها المبكرة وليس من المتوقع أن يصدر قرار قبل بضعة أشهر.

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كانت "مبادلة" اتفقت في مايو/ أيار على الاستحواذ على حصة أغلبية في "فورترس" المتخصصة في إدارة الأصول من مجموعة "سوفت بنك" اليابانية.

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك إدارة "فورترس" حصة 30%، بينما تحوز "مبادلة" الحصة المتبقية.

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