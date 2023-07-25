السعودية تتعاون مع "ريجال كابيتال" و"كليفون تك" لتطوير السيارات ذاتية القيادة

وقعت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركتي ريجال كابيتال وكليفون تك، سعياً لتطوير الاستثمار في صناعة السيارات وتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة.

وقالت الوزارة، إن المذكرة تمثل خطوة هامة وعلامة فارقة في تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة.



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