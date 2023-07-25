"إم آي إس" تجدد اتفاقية تمويل مع البنك السعودي الفرنسي بـ1.45 مليار ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بنحو 1.446 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من الاتفاقية تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.

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وتستمر مدة التمويل حتى 7 يوليو/تموز 2024.

وأضافت أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.