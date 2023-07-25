اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السعودية

"إم آي إس" تجدد اتفاقية تمويل مع البنك السعودي الفرنسي بـ1.45 مليار ريال

لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بنحو 1.446 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من الاتفاقية تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار خطابات الاعتماد والضمان.

مادة اعلانية

وتستمر مدة التمويل حتى 7 يوليو/تموز 2024.

وأضافت أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد انتهاء المهلة.. طالبان تغلق مراكز التجميل في أفغانستان بعد انتهاء المهلة.. طالبان تغلق مراكز التجميل في أفغانستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط