"بوان" تبيع حصتها في قطاع الصناعة الخرسانية بـ 76.7 مليون ريال

أعلنت شركة بوان عن توقيعها مذكرة تفاهم ملزمة لبيع كامل حصتها في قطاع الصناعات الخرسانية إلى أحمد بن محمد العصيمي مقابل قيمة إجمالية نحو 76.7 مليون ريال.

وقالت "بوان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على بيع كامل حصة شركة بوان في قطاع الصناعات الخرسانية، بما لها من أصول وماعليها من التزامات، إلى أحمد بن محمد العصيمي، أحد الشركاء الحاليين في الشركة.

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وأضافت أنه سيتم سداد كامل المبلغ على دفعات شهرية متساوية بواقع (24) دفعة "فترة السداد"، بحيث تخضع المبالغ غير المسددة من ثمن البيع لفوائد مالية بحسب المعدلات التجارية السائدة.

واتفق الأطراف على أن يتم بيع الحصص من واقع أرصدة القوائم المالية المراجعة للشركة كما في 30 يونيو 2023، وأن يكون تاريخ النفاذ المعتمد لعملية البيع هو 1 يوليو 2023.

وسيعمل الأطراف على إعداد اتفاقية بيع وشراء الحصص خلال مدة مذكرة التفاهم لتوثيق تفاصيل عملية البيع والشروط والأحكام المرتبطة بها.

وأوضحت "بوان" أنه سينتج عن الصفقة ربح رأس مالي بقرابة 3 ملايين ريال بالإضافة إلى إيرادات الفوائد المالية المحتسبة خلال فترة السداد.

وأشارت إلى أن عملية البيع مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

واتفق الأطراف على أن يتم ضمان عملية السداد عن طريق رهن الأسهم محل البيع لصالح شركة بوان لحين إكمال عملية السداد بالإضافة إلى توقيع المشتري لسند أمر بكامل مبلغ البيع.

وتبلغ حصة شركة بوان في الشركة ما نسبته 56.75% من رأس مالها البالغ 5 ملايين ريال.

يذكر أن ملكية شركة بوان في قطاع الصناعات الخرسانية تعد الأقل بالمقارنة مع ملكيتها في القطاعات الأخرى، كما أن هذا القطاع لا يعتبر ذا أثر جوهري في خطط شركة بوان الاستراتيجية وتوسعاتها المستقبلية.