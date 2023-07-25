"جهاز الخدمة الوطنية" في مصر يستحوذ على 20% من "طاقة عربية"

استحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، على 20% من أسهم رأس مال شركة "طاقة عربية" مقابل 1.629 مليار جنيه.

وبحسب إفصاح على "البورصة المصرية" فقد تم تنفيذ الصفقة خلال جلسة أمس الاثنين، حيث قامت شركة "Silverstone Capital "Investments بتخفيض مساهمتها بعد التنفيذ من 49% إلى 29% من رأس مال "طاقة عربية".

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وجرى تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم طاقة عربية لعدد 270.47 مليون سهم بقيمة إجمالية نحو 1.63 مليار جنيه.

وأكد بيان البورصة أن الصفقة تأتي في إطار نقل ملكية أسهم الشركة إلى أحد الدائنين والمشار إليها في الفقرة "ب" من البند الثالث من تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم الشركة المصدرة المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 6 يوليو/تموز الجاري.