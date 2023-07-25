شركات
"جهاز الخدمة الوطنية" في مصر يستحوذ على 20% من "طاقة عربية"
مقابل 1.629 مليار جنيه
وضع القراءة
100% حجم الخط
استحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، على 20% من أسهم رأس مال شركة "طاقة عربية" مقابل 1.629 مليار جنيه.
وبحسب إفصاح على "البورصة المصرية" فقد تم تنفيذ الصفقة خلال جلسة أمس الاثنين، حيث قامت شركة "Silverstone Capital "Investments بتخفيض مساهمتها بعد التنفيذ من 49% إلى 29% من رأس مال "طاقة عربية".
مادة اعلانية
وجرى تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم طاقة عربية لعدد 270.47 مليون سهم بقيمة إجمالية نحو 1.63 مليار جنيه.
وأكد بيان البورصة أن الصفقة تأتي في إطار نقل ملكية أسهم الشركة إلى أحد الدائنين والمشار إليها في الفقرة "ب" من البند الثالث من تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم الشركة المصدرة المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 6 يوليو/تموز الجاري.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
نيكاي الياباني يغلق منخفضا وسط حذر قبيل قرارات مهمة بشأن أسعار الفائدةنيكاي انخفض 0.06% ليغلق عند 32682.51 نقطة أسواق المال
-
تحالف "الخريّف" ينفذ مشروع خطوط المياه "الرايس – رابع"أول مشروع من نوعه في السعودية شركات
-
اتفاق الحبوب مجددا.. 5 دول تهدد وروسيا "العمل دوننا مستحيل"بعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، أن استئناف صفقة تصدير الحبوب، التي تم تعليقها اعتباراً من 17 يوليو/تموز، مستحيلة ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية